Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри: жорстка реакція на рішення МОК

Вадим Гутцайт проти допуску росіян до змагань у будь-якому статусі

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що російські та білоруські спортсмени незабаром можуть виступати на міжнародних змаганнях. У тому числі на Олімпійських іграх.

Міністр спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт відреагував рішення МОК. Свою позицію він виклав у Facebook.

"У рамках консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю Національних олімпійських комітетів. Україна та деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії росії. Для всієї української спортивної спільноти – це принципове питання.

Частина міжнародних федерацій обурилася спробою МОК просувати повернення росіян та білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт та заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК.

Неприпустимою є така ситуація і для нашої держави. Ми зверталися і звертатимемося до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть прислухатися члени МОК.

Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях.

…Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді", — написав Гутцайт.

Нагадаємо, що Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусі брати участь в Азіатських іграх 2023 року.