Це жахливо та обурливо! Олімпійська чемпіонка шокована зняттям санкцій з росії

Лілія Подкопаєва проти допуску російських спортсменів на Олімпійські ігри

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики 1996 року Лілія Подкопаєва опублікувала відкритий лист до Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій.

Підкопаєва обурена заявою МОК, що російським спортсменам можуть дозволити брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

На своїй сторінці в Instagram легендарна українська спортсменка пояснила свою позицію.

"Майже рік тому, 24 лютого 2022 року, росія незаконно вторглася в незалежну Україну і розпочала жорстоку та неспровоковану війну.

Геноцид триває, а російським громадянам дозволено вільно подорожувати, залишати свою країну та займатися повсякденним життям без занепокоєння чи вини.

Це жахливо та обурливо, що МОК дозволяє російським та білоруським спортсменам виступати на майбутніх Олімпійських іграх під нейтральними прапорами.

Спорт – це все, що завгодно, але не нейтральність. Він наповнений політикою більше, ніж будь-хто це визнає. Ми не можемо дозволити їхнім спортсменам змагатися під час війни, що триває.

На росію необхідно чинити тиск з усіх боків, щоб вона якнайшвидше припинила війну та залишила Україну.

Закликаю всі НОК та спортивні комітети світу не підтримувати дозвіл на участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх поки триває війна.

У нас є моральний обов’язок зберігати цілісність спорту через гуманність та співчуття. Ми маємо моральний обов’язок робити те, що правильно, а не що легше чи політкоректніше.

Навіть найкраща гра у світі не цінніша за людське життя", — написала Подкопаєва.

Нагадаємо, колишній член МОК Герхард Хейберг раніше заявляв, що допуск росіян до змагань призведе до бойкоту цих турнірів з боку багатьох країн.