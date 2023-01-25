"МОК — бовдури": росіянам відчинили двері на Олімпійські ігри, але вони тільки істерять

Росіянам, які активно не підтримували бойові дії, запропонували повернутися до міжнародного спорту

У середу, 25 січня, стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання, обмежившись лише однією умовою для атлетів. У рф пропозицію МОК лише критикують.

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов у коментарі Р-Спорт назвав представників МОК бовдурами. До речі, це рішення спровокувало масову істерію в росії.

"МОК — бовдури, іді*ти. Політика — це не їхнє питання. Нехай МОК займається олімпізмом, а не політикою", — заявив Тихонов.

"Спеціально робиться розкол, щоб навіть усередині команд у спортсменів було не розуміння. Хлопців просто змушують відмовлятися від країни таким чином. Не знаю, вони письмову заяву вимагатимуть з них? Я давно думала, що так зроблять", — цитує депутата Держдуми Світлану Журову metaratings.

"МОК у своєму рішенні говорить про можливість допуску спортсменів, намагаючись показати гнучкість своєї позиції. Разом з тим вважаємо неприпустимим визначати для спортсменів особливі умови участі, які не відповідають Олімпійській хартії, принципам рівноправності та справедливості. Ніяка політика не може і не повинна втручатися у спорт. Тут немає місця спекуляціям про СВО", — цитує міністра спорту рф Олега Матицина ТАСС.

"Вважаю за неможливе коментувати до розгляду. Потрібно дивитися, що буде прийнято. Поки що в очі впадає одне — навіть у формулюваннях ініціативи занадто багато політики, що має бути чуже ідеям олімпійської сім’ї", — цитує прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова РБК.

Нагадаємо, у росії наполягають, що спортсмени ні в чому не винні, а тому їх потрібно допустити до міжнародних змагань.

Раніше повідомлялося, що росію та Білорусь позбавили права на трансляцію Олімпіад з 2026 року.