Рекордсменка із Херсона: дев’ятиразова олімпійська чемпіонка перенесла інфаркт

Багаторазова чемпіонка світу та Європи народилася у Херсоні

Дев’ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лариса Латиніна перебуває у лікарні у стабільному стані після того, як перенесла серцевий напад.

Про це повідомила старший тренер збірної росії Валентина Родіоненко, передає "Матч ТВ". Напередодні уславленій радянській спортсменці виповнилося 88 років.

"У Латиніної нормальний стабільний стан, не тяжкий. Це була не планова госпіталізація, перед днем народження, який був 27 грудня, у неї стався серцевий напад і її госпіталізували. Вже не перший інфаркт. Лікарі нічого хорошого не кажуть, можна очікувати чого завгодно.

Коли Лариса тільки-но потрапила до лікарні, ми говорили з головним лікарем, з лікарем, який її веде – хотіли до неї поїхати, але вона просила не приїжджати. Лікарі зараз також радять не приїжджати. Але при першій нагоді обов’язково відвідаємо її. Сьогодні просто так до палати не потрапиш, потрібні спеціальні дозволи.

Переживаємо за неї та бажаємо одужання”, – сказала Родіоненко.

Латиніна є найтитулованішою спортсменкою світу за кількістю олімпійських медалей (18), серед спортсменів у цьому списку її випереджає лише американський плавець Майкл Фелпс.

Раніше повідомлялося, що український гімнаст виграв медаль на чемпіонаті світу-2022.

Нагадаємо, у росії заступилися за Z-гімнаста, якому призначили суворе покарання.