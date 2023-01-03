Губернатор рятує Z-гімнаста: юного росіянина судили за одну букву

Російський політик назвав витівку спортсмена "мужнім вчинком"

Губернатор Калузької області (росія) Владислав Шапша сплатить судові витрати гімнаста Івана Куляка, який був дискваліфікований на рік через символ Z на майці.

Про це політик повідомив сам у себе в соцмережах. Шапша розповів, що виплатить за Куляка 2000 швейцарських франків (близько 78 тисяч гривень) судових витрат.

"Мужній вчинок калузького гімнаста Івана Куляка у мільйонів росіян викликав гордість за наших спортсменів. Звичайно, Іван розумів, що на нього чекає. Але сміливо висловив свою позицію – позицію патріота батьківщини.

Рахунок Івану прийшов наприкінці грудня, найближчим часом оплачу його з власних коштів”, – заявив Шапша.

Нагадаємо, у травні 2022 року Івана було відсторонено від змагань на рік за те, що він наліпив букву Z (символ російської агресії в Україні) на форму під час етапу Кубка світу в Досі. У росії намагалися безглуздо виправдати Куляка, заявлявши, що він просто любить фільм "Зорро".

Раніше повідомлялося, що гімнасту збірної України заборонили з’являтися на змаганнях у жовто-синій футболці з написом "Зупиніть війну".