Губернатор спасает Z-гимнаста: юного россиянина судили за одну букву

Российский политик назвал выходку спортсмена "мужественным поступком"

Губернатор Калужской области (россия) Владислав Шапша оплатит судебные издержки гимнаста Ивана Куляка, который был дисквалифицирован на год из-за символа Z на майке.

Об этом политик сообщил сам у себя в соцсетях. Шапша рассказал, что выплатит за Куляка 2000 швейцарских франков (около 78 тысяч гривен) судебных издержек.

"Мужественный поступок калужского гимнаста Ивана Куляка у миллионов россиян вызвал гордость за наших спортсменов. Конечно, Иван понимал, что его ждет. Но смело выразил свою позицию – позицию патриота родины.

Счет Ивану пришел в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств", – заявил Шапша.

Напомним, в мае 2022 года Иван был отстранен от соревнований на год за то, что он налепил букву Z (символ российской агрессии в Украине) на форму во время этапа Кубка мира в Дохе. В рф пытались нелепо оправдать Куляка, заявляв, что он просто любит фильм "Зорро".

Ранее сообщалось, что гимнасту сборной Украины запретили появляться на соревнованиях в желто-синей футболке с надписью "Остановите войну".