Украинскому гимнасту запретили тренироваться в желто-синей футболке с надписью "Остановите войну" (фото)

В Международной гимнастике посчитали это политическим лозунгом

В субботу, 29 октября, украинский гимнаст Илья Ковтун, удачно выступивший на турнире в Венгрии, явился на подиумную тренировку в футболке в цветах украинского флага с надписью "Stop War" ("Остановите войну") на груди, после чего последовала весьма странная реакция со стороны Международной федерация гимнастики (FIG).

FIG попросила нашего спортсмена больше ненадевать эту футболку на официальные мероприятия Федерации. Об этом сообщает GymCastic.

По информации источника, FIG поддерживает настроения Ковтуна и понимает его поступок, однако Кодекс организации не позволяет подобных заявлений. Украинская делегация уведомлена о недопустимости повторения ситуации, при этом Илья не будет наказан.

Добавим, согласно Кодексу поведения FIG, спортсмены обязаны воздерживаться от любых политических демонстраций во время соревнований.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за выступление с буквой Z на форме. Тем не менее на внутренних соревнованиях россиянин продолжал выступать. В рф даже нашлись те, кто защищал спортсмена.