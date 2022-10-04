Известный украинский гимнаст устроил бойкот сборной: что произошло

Сборная лишилась опытного гимнаста

Знаменитый украинский гимнаст Петр Пахнюк написал заявление на увольнение из национальной команды из-за непопадания в заявку на чемпионат мира-2022.

Об этом Петр рассказал сам на своей странице в Instagram. У гимнаста произошел конфликт с тренером сборной Украины Геннадием Сартинским из-за непопадания в заявку на престижный турнир. Тренер решил не брать более опытного спортсмена на соревнования, чтобы "обкатать молодежь". Пахнюк, в свою очередь, считает, что на чемпионате мира должны выступать лучшие.

В итоге Пахнюк, который не согласен с методами отбора в национальную команду, решил написать заявление об увольнении.

Петр Пахнюк написал заявление об увольнении из сборной Украины

Петр Пахнюк прокомментировал ситуацию

"Конфликт завершен, я положил заявление об уходе на стол, это все, о чем он мечтал, так считаю. Он лишился еще одного гимнаста – ну, пусть так, это только характеризует его как неквалифицированного специалиста и все", — цитирует Пахнюка "Трибуна".

Геннадий Сартинский ответил своему бывшему подопечному. Тренер заявил, что не взял Пахнюка на ЧМ-2022, потому что спортсмен не показал видео своей подготовки.

"Этот чемпионат мира для нас не отборочный, а запланированный. На нем команда не отбирается ни на Олимпийские игры, ни куда-то дальше. У нас основной отбор состоится на чемпионате Европы в следующем году.

А сейчас мне, как главному тренеру, нужно попробовать молодых ребят. Поэтому когда гимнасту уже 30 лет, и в 2019-м году он набирает 85 баллов, а в 2022-м — 77 баллов, сами понимаете, идет спад. Здесь не его вина, а вина возраста. Поэтому какие могут быть претензии? А то, что Пахнюк написал, пусть будет на его совести", — цитирует тренера suspilne.

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