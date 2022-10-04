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Известный украинский гимнаст устроил бойкот сборной: что произошло

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Петр Пахнюк Новость обновлена 04 октября 2022, 23:06
Петр Пахнюк

Сборная лишилась опытного гимнаста

Знаменитый украинский гимнаст Петр Пахнюк написал заявление на увольнение из национальной команды из-за непопадания в заявку на чемпионат мира-2022.

Об этом Петр рассказал сам на своей странице в Instagram. У гимнаста произошел конфликт с тренером сборной Украины Геннадием Сартинским из-за непопадания в заявку на престижный турнир. Тренер решил не брать более опытного спортсмена на соревнования, чтобы "обкатать молодежь". Пахнюк, в свою очередь, считает, что на чемпионате мира должны выступать лучшие.

В итоге Пахнюк, который не согласен с методами отбора в национальную команду, решил написать заявление об увольнении.

Петр Пахнюк написал заявление об увольнении из сборной Украины
Петр Пахнюк написал заявление об увольнении из сборной Украины
Петр Пахнюк прокомментировал ситуацию
Петр Пахнюк прокомментировал ситуацию

"Конфликт завершен, я положил заявление об уходе на стол, это все, о чем он мечтал, так считаю. Он лишился еще одного гимнаста – ну, пусть так, это только характеризует его как неквалифицированного специалиста и все", — цитирует Пахнюка "Трибуна".

Геннадий Сартинский ответил своему бывшему подопечному. Тренер заявил, что не взял Пахнюка на ЧМ-2022, потому что спортсмен не показал видео своей подготовки.

"Этот чемпионат мира для нас не отборочный, а запланированный. На нем команда не отбирается ни на Олимпийские игры, ни куда-то дальше. У нас основной отбор состоится на чемпионате Европы в следующем году.

А сейчас мне, как главному тренеру, нужно попробовать молодых ребят. Поэтому когда гимнасту уже 30 лет, и в 2019-м году он набирает 85 баллов, а в 2022-м — 77 баллов, сами понимаете, идет спад. Здесь не его вина, а вина возраста. Поэтому какие могут быть претензии? А то, что Пахнюк написал, пусть будет на его совести", — цитирует тренера suspilne.

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Ранее сообщалось, что украинец Илья Ковтун выиграл 2 "золота" на Кубке мирового вызова в Венгрии.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк получил наказание за то, что налепил букву Z себе на майку на церемонии награждения в Катаре.

Теги:
#Спортивная гимнастика #Сборная Украины по спортивной гимнастике #Петр Пахнюк