Відомий український гімнаст влаштував бойкот збірній: що сталося

Збірна втратила досвідченого гімнаста

Знаменитий український гімнаст Петро Пахнюк написав заяву на звільнення з національної команди через непотраплення до заявки на чемпіонат світу-2022.

Про це Петро розповів сам на своїй сторінці в Instagram. У гімнаста стався конфлікт із тренером збірної України Геннадієм Сартинським через непотрапляння до заявки на престижний турнір. Тренер вирішив не брати досвідченішого спортсмена на змагання, щоб "обкатати молодь". Пахнюк, у свою чергу, вважає, що на чемпіонаті світу мають виступати найкращі.

У результаті Пахнюк, який не погоджується з методами відбору до національної команди, вирішив написати заяву про звільнення.

Петро Пахнюк написав заяву про звільнення зі збірної України

Петро Пахнюк прокоментував ситуацію

"Конфлікт завершено, я поклав заяву про звільнення на стіл, це все, про що він мріяв, так вважаю. Він втратив ще одного гімнаста – ну, нехай так, це лише характеризує його як некваліфікованого фахівця і все", — цитує Пахнюка "Трибуна ".

Геннадій Сартинський відповів своєму колишньому підопічному. Тренер заявив, що не взяв Пахнюка на ЧС-2022, бо спортсмен не показав відео своєї підготовки.

"Цей чемпіонат світу для нас не відбірковий, а запланований. На ньому команда не відбирається ні на Олімпійські ігри, ні кудись далі. У нас основний відбір відбудеться на чемпіонаті Європи наступного року.

А зараз мені, як головному тренеру, треба випробувати молодих хлопців. Тому коли гімнасту вже 30 років, і у 2019 році він набирає 85 балів, а у 2022-му — 77 балів, самі розумієте, йде спад. Тут не його вина, а вина віку. Тож які можуть бути претензії? А те, що Пахнюк написав, нехай буде на його совісті", — цитує тренера suspilne.

Петро Пахнюк вигадав новий гімнастичний елемент

Раніше повідомлялося, що українець Ілля Ковтун виграв 2 "золота" на Кубку світового виклику в Угорщині.

Нагадаємо, російський гімнаст Іван Куляк отримав покарання за те, що наліпив букву Z собі на майку на церемонії нагородження у Катарі.