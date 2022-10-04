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Відомий український гімнаст влаштував бойкот збірній: що сталося

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Петро Пахнюк Новина оновлена 04 жовтня 2022, 23:06
Петро Пахнюк

Збірна втратила досвідченого гімнаста

Знаменитий український гімнаст Петро Пахнюк написав заяву на звільнення з національної команди через непотраплення до заявки на чемпіонат світу-2022.

Про це Петро розповів сам на своїй сторінці в Instagram. У гімнаста стався конфлікт із тренером збірної України Геннадієм Сартинським через непотрапляння до заявки на престижний турнір. Тренер вирішив не брати досвідченішого спортсмена на змагання, щоб "обкатати молодь". Пахнюк, у свою чергу, вважає, що на чемпіонаті світу мають виступати найкращі.

У результаті Пахнюк, який не погоджується з методами відбору до національної команди, вирішив написати заяву про звільнення.

Петро Пахнюк написав заяву про звільнення зі збірної України
Петро Пахнюк написав заяву про звільнення зі збірної України
Петро Пахнюк прокоментував ситуацію
Петро Пахнюк прокоментував ситуацію

"Конфлікт завершено, я поклав заяву про звільнення на стіл, це все, про що він мріяв, так вважаю. Він втратив ще одного гімнаста – ну, нехай так, це лише характеризує його як некваліфікованого фахівця і все", — цитує Пахнюка "Трибуна ".

Геннадій Сартинський відповів своєму колишньому підопічному. Тренер заявив, що не взяв Пахнюка на ЧС-2022, бо спортсмен не показав відео своєї підготовки.

"Цей чемпіонат світу для нас не відбірковий, а запланований. На ньому команда не відбирається ні на Олімпійські ігри, ні кудись далі. У нас основний відбір відбудеться на чемпіонаті Європи наступного року.

А зараз мені, як головному тренеру, треба випробувати молодих хлопців. Тому коли гімнасту вже 30 років, і у 2019 році він набирає 85 балів, а у 2022-му — 77 балів, самі розумієте, йде спад. Тут не його вина, а вина віку. Тож які можуть бути претензії? А те, що Пахнюк написав, нехай буде на його совісті", — цитує тренера suspilne.

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Раніше повідомлялося, що українець Ілля Ковтун виграв 2 "золота" на Кубку світового виклику в Угорщині.

Нагадаємо, російський гімнаст Іван Куляк отримав покарання за те, що наліпив букву Z собі на майку на церемонії нагородження у Катарі.

Теги:
#Спортивна гімнастика #Збірна України зі спортивної гімнастики #Петро Пахнюк