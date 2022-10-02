Жодного дня без перемоги: український гімнаст виграв друге "золото" на Кубку виклику (відео)

Українець виграв 2 "золота" за 2 дні

У неділю, 2 жовтня, українець Ілля Ковтун, який відмовився від "Фіналу шести" через росіян, завоював "золото" у фіналі на паралельних брусах на Кубку світового виклику у місті Сомбатгей (Угорщина).

Ця медаль стала другою для Іллі на поточних змаганнях. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) України у Facebook.

У фіналі Ковтун (15.100) випередив японця Мінорі Харукі (14.766) та Терно Діалло (14.333) з Іспанії. Ця перемога стала для 19-річного Іллі другою у сезоні та восьмою на етапах Кубка світового виклику в кар’єрі. У суботу українець тріумфував у вільних вправах.

У мережі з'явилося відео фінального виступу Іллі на паралельних брусах.

НОК України напередодні опублікував відеозапис "золотого" виступу Ковтуна в Угорщині у вільних вправах

Раніше повідомлялося, що українські бійці змішаного стилю виграли загальнокомандний медальний залік на чемпіонаті Європи, який проходив в італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро.

Напередодні українська каноїстка стала 7-кратною чемпіонкою світу, перемігши у марафоні в Понте-де-Лімі.