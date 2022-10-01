Українська каноїстка стала 7-разовою чемпіонкою світу (відео)

Українка тріумфувала у Португалії

Збірна України здобула перше "золото" на чемпіонаті світу-2022 з гребного марафону, який проходить у португальському Понте-де-Лімі.

Перемогу на довгій дистанції (15.4 км) здобула українська каноїстка Людмила Бабак, перелає Федерація каное України у Facebook. Результат українки — 1:25.49,80.

Українка підходила до цього чемпіонату світу у статусі головної фаворитки та мала за спиною 6 титулів чемпіонки світу та стільки ж Європи. Однак у першому фіналі на короткій дистанції (3.4 км) Бабак сенсаційно опинилася поза п’єдесталом, фінішувавши лише четвертою.

А от на довгій дистанції (15.4 км) українка конкуренток не мала. Українська каноїстка виборола "золото", залишивши позаду угорку Жофію Кісбан ("срібло") та британку Бетані Гілл ("бронза"). Ще одна представниця України Олена Циганкова показала четвертий результат.

"Мій план був виграти й довести всім, що на короткій дистанції у мене була просто помилка, довести, що я залишаюся королевою марафону", — так прокоментувала перемогу Людмила.

Раніше "срібло" в юніорській каное-одиночці завоювала українка Анастасія Дежицька.

Раніше повідомлялося, що героїні Олімпіади-2020 виграли перше "золото" для України у веслуванні за 5 років. Українка Людмила Лузан також установила історичне досягнення на чемпіонаті світу.