"Чарівне весілля": український біатлоніст одружився зі швейцарською колегою (фото)

Обраницею спортсмена стала біатлоністка зі Швейцарії

У п’ятницю, 30 вересня, стало відомо, що український біатлоніст Сергій Семенов та швейцарська біатлоністка Аїта Гаспарін офіційно стали родиною.

Про радісну подію у житті спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Повідомляється, що урочистість відбулася ще 23 вересня.

"Ущипніть мене. Аїта та Сергій. 23.09.2022. Яке чарівне весілля. Дякую всій моїй родині та друзям за цей неймовірний день", — написала Аїта.

Весілля Сергія Семенова та Аїти Гаспарін

Семенов є одним із найкращих біатлоністів в історії України. Він вигравав "бронзу" на ЧС у спринті та естафеті, перемагав на Чемпіонаті Європи (індивідуальна гонка) і тричі ставав срібним призером ЧЄ. Також на його рахунку 2 срібні нагороди чемпіонату світу з літнього біатлону. Найкращим досягненням Сергія на Кубку світу є друге місце у змішаній естафеті та "срібло" в індивідуальній гонці.

Дружина Сергія, Аїта Гаспарін, може похвалитися бронзою на минулому чемпіонаті Європи у змішаній естафеті, а також трьома подіумами на Кубку світу у складі збірної Швейцарії (2 "срібла" та 1 "бронза"). До речі, Аїта є молодшою сестрою Селіни та Елізи Гаспарін. Разом сестри виступали на Олімпіаді у Сочі.

Зазначимо, Сергій зробив пропозицію Аїті у серпні 2020 року.

Раніше радянський біатлоніст Олександр Тихонов заявив, що Захід стоятиме перед росією на колінах. Нещодавно він пропонував повісити портрети путіна для мотивації спортсменів.