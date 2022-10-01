"Волшебная свадьба": украинский биатлонист женился на швейцарской коллеге (фото)
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Избранницей спортсмена стала биатлонистка из Швейцарии
В пятницу, 30 сентября, стало известно, что украинский биатлонист Сергей Семенов и швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин официально стали семьей.
О радостном событии в жизни спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Сообщается, что торжество состоялась еще 23 сентября.
"Ущипните меня. Аита и Сергей. 23.09.2022. Какая волшебная свадьба. Спасибо всей моей семье и друзьям за этот невероятный день", — написала Аита.
Семенов является одним из лучших биатлонистов в истории Украины. Он выигрывал "бронзу" на ЧМ в спринте и эстафете, побеждал на Чемпионате Европы (индивидуальная гонка) и трижды становился серебряным призером ЧЕ. Также на его счету 2 серебряные награды чемпионата мира по летнему биатлону. Лучшим достижением Сергея на Кубке мира является второе место в смешанной эстафете и "серебро" в индивидуальной гонке.
Супруга Сергея, Аита Гаспарин, может похвастаться бронзой на прошлом чемпионате Европы в смешанной эстафете, а также тремя подиумами на Кубке мира в составе сборной Швейцарии (2 "серебра" и 1 "бронза"). К слову, Аита является младшей сестрой Селины и Элизы Гаспарин. Вместе сестры выступали на Олимпиаде в Сочи.
Отметим, Сергей сделал предложение Аите в августе 2020 года.
Ранее советский биатлонист Александр Тихонов заявил, что Запад будет стоять перед россией на коленях. Недавно он предлагал повесить портреты путина для мотивации спортсменов.