Бывший биатлонист хочет перекрыть Европе газ

4-кратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафете в составе сборной СССР Александр Тихонов вновь хочет заставить цивилизованный мир ползать перед россией на коленях.

Соответствующее заявление Тихонова доступно на Р-Спорт. Александр хочет наказать Европу отключением газа из-за санкций к российским спортсменам, которых не допускают к международным стартам.

"Мы их накажем. В Европе дожди, топит их. Снега не будет в той же Чехии и Германии. И тогда они все приползут сюда. Я бы давно отключил им весь газ", — заявил Тихонов.

Кроме того, Александр считает, что вскоре санкции с россиян будут сняты.

"Но уже идет потепление. Американцы выступили в поддержку борцов, они хотят, чтобы россиян допустили до международных стартов. Все эти санкции ненадолго. Там же управляют американцы. Проблема только в этом. Я уверен, что они еще будут стоять перед нами на коленях", — сказал Тихонов.

Ранее Тихонов призвал повесить портрет президента рф владимира путина в тренажерные залы "для мотивации" российских спортсменов.

Накануне депутат госдумы рф Николай Валуев заявил, что россию вернут в международную спортивную семью после наступления морозов в Европе.