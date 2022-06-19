Советский чемпион предложил повесить портрет путина для мотивации спортсменов

Российские лыжники отстранены от всех международных соревнований из-за действий путина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о том, что в норвежской команды используют фото российского лыжника Александра Большунова для мотивации.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на metaratings.ru.

Тихонов в ответ хочет, чтобы портрет президента рф владимира путина повесили в тренажерном зале лыжников для мотивации российских спортсменов. Также бывший биатлонист вновь "уколол" США.

"Это здорово, если они действительно повесили портрет Александра для мотивации. Пусть теперь попробуют обыграть Большунова! Он пользуется уважением у соперников. Нашей сборной в тренировочных залах нужно повесить портрет Путина. Президент не понаслышке знает о спорте. Мы должны быть доминирующей страной в спортивном сообществе, а не Америка", – сказал Тихонов.

В сети высмеяли слова Тихонова:

Ранее Эйрик Мюр Носсум заявил, использует фото Большунова, чтобы мотивировать своих спортсменов.

"Мы повесили на стену фото Александра Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация", — цитирует Носсума tv2.

Ранее Тихонов заявил, что все те, кто убежал из рф, пожалеют об этом.

Напомним, Тихонов недавно оскорбил норвежцев.