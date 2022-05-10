"Не там нацистов ищут": олимпийского чемпиона из рф сравнили с Гитлером после оскорбления норвежцев

Россиянин оскорбил целую нацию

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который ждет, что Запад скоро приползет к рф на коленях, влип в скандал, оскорбив норвежцев.

Соответствующее интервью советского чемпиона доступно на metaratings.ru.

Тихонов отреагировал на критику российской лыжницы Вероники Степановой со стороны норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена.

"Да они болваны отмороженные. Самое большое количество даунов – в Норвегии. Это люди, которые, имея самый большой фонд развития будущих поколений, имея сто миллионов на счету, будут жрать черствый хлеб. Это норвежцы. Любой норвежец. Я их органически терпеть не могу", — заявил Тихонов.

В сети сравнили Тихонова с Гитлером.

В сети назвали высказывания Тихонова нацистскими

Напомним, Степанова встретилась с президентом рф владимиром путиным, где выступила с речью.

"На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде", — цитирует Степанову sports.ru.

Кристиансен раскритиковал российскую спортсменку, которая поддерживает президента рф, развязавшего войну в Украине.

"Выглядит, конечно, неприятно. Особенно когда слово взяла Степанова. Это не было хорошо. Очень обидно, что она выглядит столь неосведомленной. Но, возможно, они ограничены в получении информации, назовем это промыванием мозгов. К сожалению", — цитирует Кристиансена sports.ru.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка пожаловалась на призовые в рф.

Напомним, биатлонистка из рф рассказала, как санкции повлияли на ее жизнь.