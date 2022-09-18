"Стоятимуть перед росією на колінах": радянський чемпіон хоче покарати Європу

Колишній біатлоніст хоче перекрити Європі газ

4-разовий олімпійський чемпіон з біатлону в естафеті у складі збірної СРСР Олександр Тихонов знову хоче змусити цивілізований світ повзати перед росією на колінах.

Відповідна заява Тихонова доступна на Р-Спорт. Олександр хоче покарати Європу відключенням газу через санкції до російських спортсменів, яких не допускають до міжнародних стартів.

"Ми їх покараємо. У Європі дощі, топить їх. Снігу не буде в тій же Чехії та Німеччині. І тоді вони всі приповзуть сюди. Я б давно відключив їм весь газ", — заявив Тихонов.

Крім того, Олександр вважає, що невдовзі з росіян знімуть санкції.

"Але вже йде "потепління". Американці виступили на підтримку борців, вони хочуть, щоб росіян допустили до міжнародних стартів. Усі ці санкції ненадовго. Там же керують американці. Проблема лише в цьому. Я впевнений, що вони ще стоятимуть перед нами на колінах" — сказав Тихонов.

Раніше Тихонов закликав повісити портрет президента рф володимира путіна в тренажерні зали "для мотивації" російських спортсменів.

Напередодні депутат держдуми росії Микола Валуєв заявив, що росію повернуть в міжнародну спортивну сім’ю після настання морозів у Європі.