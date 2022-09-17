"росію повернуть, коли замерзнуть": Валуєва підняли на сміх через слова про загниваючий Захід

У рф використовують газовий важіль для тиску на цивілізований світ

У росії досі істерика через масове усунення російських атлетів від міжнародних змагань.

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат держдуми рф Микола Валуєв на тлі заяви глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха про можливість допуску російських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі відзначив залежність Європи від газу з росії, передає sport24.ru.

"Шоку немає. Томас Бах, як і з допінгом, переклав гарно стрілки. Нас повернуть, коли замерзнуть. І коли промисловість Європи згине", — сказав Валуєв.

У мережі лише посміялися з боксера-депутата, який говорить мантрами кремля про загниваючий Захід, який замерзне без російського газу.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" під дивним приводом відключив постачання газу до Європи через трубопровід "Північний потік-1". У ФРН дали зрозуміти, що не вірять росії, яка заявила про поломку, що нібито не можна усунути. Після цього "Газпром" випустив ролик про "льодовиковий період у Європі", хоча на відео був показаний російський Красноярськ, який не газифікований взагалі.

Додамо, що Валуєв став не першим російським спортсменом, який лякає Європу відключенням газу.