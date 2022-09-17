"россию вернут, когда замерзнут": Валуева подняли на смех из-за слов о загнивающем Западе

В рф используют газовый рычаг для давления на цивилизованный мир

В рф до сих пор истерика из-за массового отстранения российских атлетов от международных соревнований.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат госдумы рф Николай Валуев на фоне заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможности допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе отметил зависимость Европы от газа из рф, передает sport24.ru.

"Шока нет. Томас Бах, как и с допингом, перевел красиво стрелки. Нас вернут, когда замерзнут. И когда промышленность Европы сгинет", – сказал Валуев.

В сети лишь посмеялись над боксером-депутатом, который говорит мантрами кремля про загнивающий Запад, который замерзнет без российского газа.

Напомним, накануне "Газпром" под странным предлогом отключил поставки газа в Европу через трубопровод "Северный поток-1". В ФРГ дали понять, что не верят рф, заявившей о поломке, которую якобы нельзя устранить. После этого "Газпром" выпустил ролик о "ледниковом периоде в Европе", хотя на видео был показан российский Красноярск, который не газифицированный вообще.

Добавим, что Валуев стал не первым российским спортсменом, который пугает Европу отключением газа.