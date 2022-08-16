"Приповзуть до росії на колінах": радянський чемпіон розсмішив мережу безглуздою заявою

Російських спортсменів у більшості видів спорту відсторонено від міжнародних змагань через вторгнення путінських військ в Україну

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився після неоднозначного коментаря Річарда Макларена, який назвав усунення російських спортсменів від міжнародних стартів несправедливим.

Відповідна заява Тихонова доступна на gazeta.ru. 75-річний Олександр вважає, що після слів Макларена Захід почне повзти до росії на колінах.

"Я вже говорив неодноразово, що вони прийдуть до того, що росіян необхідно допускати до міжнародних змагань. Це телебачення, це конкуренція. Хто може скласти конкуренцію на міжнародній арені? росія!

Вони прийдуть і ще приповзуть навколішки! Нам будуть відчинені всі двері, а вони ще вибачатимуться! Я б ще подав до суду на ті федерації, які вирішили усунути росіян. І не треба цього соромитися!” – заявив Тихонов.

У мережі лише посміялися над біатлоністом на пенсії.

Примітно, що Макларен очолював незалежну комісію Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) з розслідування справи про допінг у Сочі-2014.

Раніше російський чиновник натякнув, що путін навчив росіян віджиматися. Ще один функціонер з рф вважає, що президент росії нібито врятував фігурне катання.