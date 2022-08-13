"путін навчив росіян віджиматися": російський чиновник вразив добірними лестощами

У мережі лише висміяли чергового російського чиновника-підлабузника

Підлабузництво в росії набирає обертів. До президентства володимира путіна російські хлопчаки не могли віджатися в армії.

Такою думкою поділився президент Федерації хокею росії (ФХР) Владислав Третьяк під час візиту до Брянської області, передає bryansktoday. Він також зазначив, що російський спорт вийде сильнішим із міжнародної ізоляції, яка сталася через широкомасштабне вторгнення рф в Україну.

"У 90-ті роки у нас усі спортивні об’єкти позакривалися. Хлопчаки приходили в армію і віджатися не могли... Завдяки путіну все повернулося. Сьогодні ми спорт повернули. І ми сьогодні справді справжня спортивна держава!

Так, ми сьогодні переживаємо такий важкий шлях, але ми пройдемо його і вийдемо, я думаю, ще сильніше", — заявив Третьяк.

У мережі висміяли слова Третьяка.

Раніше президент росії заявив, що придумав чемпіонат рф з хокею — КХЛ (Континентальна хокейна ліга).

Нагадаємо, нещодавно в мережі висміяли виступи путіна в Нічній хокейній лізі, де відомі у минулому хокеїсти "розсувають ноги" перед головою кремля. До речі, цю лігу теж вигадав президент росії…