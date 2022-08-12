"путін врятував фігурне катання": російський чиновник повеселив мережу

У рф зв’язали успіхи у фігурному катанні з путіним

Президент росії володимир путін, який у 2022 році побоявся стати на ковзани, врятував російське фігурне катання у 2007 році.

Такою думкою поділився почесний президент Федерації фігурного катання росії (ФФКР) Валентин Пісєєв, якого 12 серпня путін нагородив орденом Олександра Невського, передає Р-Спорт. У мережі лише висміяли російського чиновника.

"Хочу сказати слова подяки володимиру володимировичу за те, що у 2007 році він допоміг фігурному катанню. Тоді я шукав спонсорів і підійшов до володимира володимировича, пояснив ситуацію. Він запросив (Володимира) Кожина та сказав: "Ви що, не можете допомогти? Вони просять копійки". Ця ситуація призвела до того, що наші фігуристи є лідерами у всьому світі", — заявив Пісєєв.

У мережі висміяли слова чиновника, зазначивши, що путін не має жодного відношення до успіхів російських фігуристів. До речі, останні через допінг-скандал з Камілою Валієвою можуть втратити золоту медаль ОІ у Пекіні у командній першості. При цьому росіянки Анна Щербакова та Олександра Трусова виграли "золото" та "срібло" на останній Олімпіаді.

У мережі висміяли слова Валентина Пісєєва, який заявив, що володимир путін врятував фігурне катання в росії

Раніше повідомлялося, що в США висловили невдоволення тим, що путін проявляє інтерес до Валієвої. Президента росії запідозрили у залицянні до молодої фігуристки.