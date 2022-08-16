"Приползут к россии на коленях": советский чемпион рассмешил сеть нелепым заявлением

Российские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от международных соревнований из-за вторжения путинских войск в Украину

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался после неоднозначного комментария Ричарда Макларена, который назвал отстранение российских спортсменов от международных стартов не справедливым.

Соответствующее заявление Тихонова доступно на gazeta.ru. 75-летний Александр считает, что после слов Макларена Запад начнет ползти к рф на коленях.

"Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!" – заявил Тихонов.

В сети лишь посмеялись над биатлонистом на пенсии.

Примечательно, что Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014.

Ранее российский чиновник намекнул, что путин научил россиян отжиматься. Еще один функционер из рф считает, что президент рф якобы спас фигурное катание.