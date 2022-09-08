Магучіх виграла сезон у "Діамантовій лізі", медалі ще у двох українок

Українки блискуче виступили у Швейцарії

У четвер, 8 вересня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу на етапі "Діамантової ліги". У Цюриху (Швейцарія) 20-річна українка стала чемпіонкою сезону.

Про це повідомляє пресслужба "Діамантової ліги" у Twitter. На цей раз наша спортсменка зупинилася на висоті 2,03 м.

Магучіх вже як чемпіонка Цюриха штурмувала висоту особистого рекорду та рекорду змагань – 2.06 м. На жаль, рекорд встояв. Додамо, що ще одна українка Ірина Геращенко із результатом 194 см виграла "срібло". Нікола Оліслагерс з Австралії через більшу кількість спроб залишилася з "бронзою" з таким самим результатом.

Ярослава Магучіх (Україна) — 203 см Ірина Геращенко (Україна) – 194 см Нікола Оліслагерс (Макдермотт) (Австралія) – 194 см

Переможний стрибок Ярослави Магучіх.

До слова, Магучіх стала лише четвертою в історії українською чемпіонкою сезону "Діамантової ліги". Раніше подібне досягнення підкорилося Ользі Саладусі (потрійний стрибок) та стрибунам у висоту Богдану Бондаренку та Андрію Проценку.

У секторі для потрійних стрибків "срібло" виборола українка Марина Бех-Романчук, яка завершила змагання із результатом 14,96 м. Перемогу відсвяткувала Юлімар Рохас із Венесуели, а "бронза" дісталася Шаніці Томас із Ямайки

Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,28 м Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,96 м Шаніка Томас (Ямайка) – 14,85 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі (Бельгія) підкорилося кілька досягнень.

Нагадаємо, напередодні перемогу на етапі "Діамантової ліги" здобув Андрій Проценко.