Магучіх виграла сезон у "Діамантовій лізі", медалі ще у двох українок
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Українки блискуче виступили у Швейцарії
У четвер, 8 вересня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу на етапі "Діамантової ліги". У Цюриху (Швейцарія) 20-річна українка стала чемпіонкою сезону.
Про це повідомляє пресслужба "Діамантової ліги" у Twitter. На цей раз наша спортсменка зупинилася на висоті 2,03 м.
Магучіх вже як чемпіонка Цюриха штурмувала висоту особистого рекорду та рекорду змагань – 2.06 м. На жаль, рекорд встояв. Додамо, що ще одна українка Ірина Геращенко із результатом 194 см виграла "срібло". Нікола Оліслагерс з Австралії через більшу кількість спроб залишилася з "бронзою" з таким самим результатом.
- Ярослава Магучіх (Україна) — 203 см
- Ірина Геращенко (Україна) – 194 см
- Нікола Оліслагерс (Макдермотт) (Австралія) – 194 см
Переможний стрибок Ярослави Магучіх.
До слова, Магучіх стала лише четвертою в історії українською чемпіонкою сезону "Діамантової ліги". Раніше подібне досягнення підкорилося Ользі Саладусі (потрійний стрибок) та стрибунам у висоту Богдану Бондаренку та Андрію Проценку.
У секторі для потрійних стрибків "срібло" виборола українка Марина Бех-Романчук, яка завершила змагання із результатом 14,96 м. Перемогу відсвяткувала Юлімар Рохас із Венесуели, а "бронза" дісталася Шаніці Томас із Ямайки
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,28 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,96 м
- Шаніка Томас (Ямайка) – 14,85 м
Раніше повідомлялося, що Магучіх на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі (Бельгія) підкорилося кілька досягнень.
Нагадаємо, напередодні перемогу на етапі "Діамантової ліги" здобув Андрій Проценко.