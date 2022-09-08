Магучих выиграла сезон в "Бриллиантовой лиге", медали еще у двух украинок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинки блестяще выступили в Швейцарии
В четверг, 8 сентября, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих добыла очередную победу на этапе "Бриллиантовой лиги". В Цюрихе (Швейцария) 20 летняя украинка стала чемпионкой сезона.
Об этом сообщает пресс-служба "Бриллиантовой лиги" в Twitter. На этот раз наша спортсменка остановилась на высоте 2,03 м.
Магучих уже в качестве чемпионки Цюриха штурмовала высоту личного рекорда и рекорда соревнований – 2.06 м. К сожалению, рекорд устоял. Добавим, что еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 194 см выиграла "серебро". Никола Олислагерс из Австралии из-за большего количества попыток осталась с "бронзой" с таким же результатом.
- Ярослава Магучих (Украина) — 203 см
- Ирина Геращенко (Украина) – 194 см
- Никола Олислагерс (Макдермотт) (Австралия) – 194 см
Победный прыжок Ярославы Магучих.
К слову, Магучих стала лишь четвертой в истории украинской чемпионкой сезона "Бриллиантовой лиги". Ранее подобное достижение покорилось Ольге Саладухе (тройной прыжок) и прыгунам в высоту Богдану Бондаренко и Андрею Проценко.
В секторе для тройных прыжков "серебро" добыла украинка Марина Бех-Романчук, которая завершила соревнования с результатом 14,96 м. Победу отпраздновала Юлимар Рохас из Венесуэлы, а "бронза" досталась Шанике Томас из Ямайки
- Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,28 м
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,96 м
- Шаника Томас (Ямайка) – 14,85 м
Ранее сообщалось, что Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия) покорилось несколько достижений.
Напомним, накануне победу на этапе "Бриллиантовой лиги" одержал Андрей Проценко.