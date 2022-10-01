Украинская каноистка стала 7-кратной чемпионкой мира (видео)

Украинка триумфовала в Португалии

Сборная Украины завоевала первое "золото" на чемпионате мира-2022 по гребному марафону, который проходит в португальском Понте-де-Лиме.

Победу на длинной дистанции (15.4 км) одержала украинская каноистка Людмила Бабак, передает Федерация каноэ Украины в Facebook. Результат украинки — 1:25.49,80.

Украинка подходила к этому чемпионату мира в статусе главной фаворитки и имела за спиной 6 титулов чемпионки мира и столько же Европы. Однако в первом финале на короткой дистанции (3.4 км) Бабак сенсационно оказалась вне пьедестала, финишировав лишь четвертой.

А вот на длинной дистанции (15.4 км) у украинки конкуренток не было. Украинская каноистка завоевала "золото", оставив позади венгерку Жофию Кисбан ("серебро") и британку Бетани Гилл ("бронза"). Еще одна представительница Украины Елена Цыганкова показала четвертый результат.

"Мой план был – выиграть и доказать всем, что на короткой дистанции у меня была просто ошибка, доказать, что я остаюсь королевой марафона", – так прокомментировала победу Людмила.

Ранее "серебро" в юниорской каноэ-одиночке завоевала украинка Анастасия Дежицкая.

Ранее сообщалось, что героини Олимпиады-2020 выиграли первое "золото" для Украины в гребле за 5 лет. Украинка Людмила Лузан также установила историческое достижение на чемпионате мире.