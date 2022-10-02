Наші бійці – найкращі в Європі! Неймовірний успіх українців
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Збірна України здобула десять медалей на континентальній першості
В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро пройшов чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. Він став тріумфальним для збірної України. До речі, українська зірка ММА позує для Playboy.
На континентальній першості наша команда виграла 10 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 2 бронзові. І у загальному заліку посіла перше місце, повідомляє XSport.
Медалі збірної України
- "Золото": Артем Мелкумян (до 56,7 кг), Микола Коваленко (до 93 кг), Артем Гашенко (від 120 кг).
- "Срібло": Марта Паньків (до 56,7 кг), Максим Афанасьєв (до 52,2 кг), Дмитро Коломієць (до 56,7 кг), Іван Куреляр (до 70,3 кг), Роман Кизюк (до 93 кг) ).
- "Бронза": Вікторія Панченко (до 65,8 кг), Олександр Городнюк (до 120 кг).
Раніше ми писали, що на фронті загинув польський солдат ММА з Міжнародного легіону ЗСУ.
Крім того, російські окупанти вбили чемпіона Європи з рукопашного бою Вадима Сотникова.