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Наші бійці – найкращі в Європі! Неймовірний успіх українців

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Збірна України на чемпіонаті Європи Новина оновлена 02 жовтня 2022, 13:43
Збірна України на чемпіонаті Європи

Збірна України здобула десять медалей на континентальній першості

В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро пройшов чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. Він став тріумфальним для збірної України. До речі, українська зірка ММА позує для Playboy.

На континентальній першості наша команда виграла 10 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 2 бронзові. І у загальному заліку посіла перше місце, повідомляє XSport.

Медалі збірної України

  • "Золото": Артем Мелкумян (до 56,7 кг), Микола Коваленко (до 93 кг), Артем Гашенко (від 120 кг).
  • "Срібло": Марта Паньків (до 56,7 кг), Максим Афанасьєв (до 52,2 кг), Дмитро Коломієць (до 56,7 кг), Іван Куреляр (до 70,3 кг), Роман Кизюк (до 93 кг) ).
  • "Бронза": Вікторія Панченко (до 65,8 кг), Олександр Городнюк (до 120 кг).

Раніше ми писали, що на фронті загинув польський солдат ММА з Міжнародного легіону ЗСУ.

Крім того, російські окупанти вбили чемпіона Європи з рукопашного бою Вадима Сотникова.

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#Чемпіонат Європи #Змішані єдиноборства #Новини ММА