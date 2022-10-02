Наші бійці – найкращі в Європі! Неймовірний успіх українців

Збірна України здобула десять медалей на континентальній першості

В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро пройшов чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. Він став тріумфальним для збірної України. До речі, українська зірка ММА позує для Playboy.

На континентальній першості наша команда виграла 10 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 2 бронзові. І у загальному заліку посіла перше місце, повідомляє XSport.

Медалі збірної України

"Золото": Артем Мелкумян (до 56,7 кг), Микола Коваленко (до 93 кг), Артем Гашенко (від 120 кг).

Артем Мелкумян (до 56,7 кг), Микола Коваленко (до 93 кг), Артем Гашенко (від 120 кг). "Срібло": Марта Паньків (до 56,7 кг), Максим Афанасьєв (до 52,2 кг), Дмитро Коломієць (до 56,7 кг), Іван Куреляр (до 70,3 кг), Роман Кизюк (до 93 кг) ).

Марта Паньків (до 56,7 кг), Максим Афанасьєв (до 52,2 кг), Дмитро Коломієць (до 56,7 кг), Іван Куреляр (до 70,3 кг), Роман Кизюк (до 93 кг) ). "Бронза": Вікторія Панченко (до 65,8 кг), Олександр Городнюк (до 120 кг).

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