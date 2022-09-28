Українка прикрасить розворот культового журналу для чоловіків

Марина Мороз стане першою представницею UFC у Playboy

Єдина українка в UFC Марина Мороз встигає не тільки битися, а й робити пікантні фотосесії, знімати відверті відео. Такі таланти Марини помітили у культовому чоловічому журналі Playboy. І незабаром наша спортсменка красуватиметься на його розвороті.

"Рада повідомити, що я стану першим бійцем UFC у Playboy! Не можу дочекатися співпраці", — написала Мороз в Instagram.

Свою кар’єру в UFC у 2015 році Марина Мороз, на прізвисько "Залізна леді", почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став найкращим виступом вечора. Наразі в активі 31-річної Мороз 11 перемог, але є й три поразки.

Свій останній поєдинок Марина провела у травні. Вона достроково перемогла Марію Агапову з Казахстану.

Наступний бій українки відбудеться 19 листопада у Лас-Вегасі. Марині Мороз протистоятиме Дженніфер Майя з Бразилії.

Раніше ми писали, що Мороз провела гаряче тренування з гирею.

Крім того, наша зірка ММА похвалилася сталевим пресом. Українка у шикарній формі.