Напівгола з гирею: українська зірка ММА провела гаряче тренування (відео)

Українка провела тренування на свіжому повітрі.

Марина Мороз, український боєць змішаних єдиноборств, порадувала своїх фанатів незвичайним тренуванням.

Спортсменка опублікувала відео зі свого заняття на сторінці в Instagram.

Боєць UFC для тренування одягла різнокольорове боді та рожеву кепку, а потім почала працювати. Марина легко орудувала гирею, чим захопила своїх фанатів. Також Мороз розповіла, що починаючи свій шлях в ММА, їй доводилося тренуватися на вулиці через брак коштів.

"Давним-давно, коли я починала тренування в ММА і я не мала грошей, щоб платити за спортзал, я тренувалася на вулиці взимку", — поділилася спогадами Мороз.

Зазначимо, Марина свій останній бій провела навесні 2020 року, перемігши бразилійку Майру Буено Сільву одноголосним рішенням суддів. Українка виступає у найлегшій вазі (до 57 кг). На її рахунку 13 поєдинків у професійному ММА, у яких вона здобула 10 перемог. Нещодавно українська спортсменка знялася з поєдинку з Луаною Кароліною, який мав відбутися 16 жовтня на UFC Vegas 40. Примітно, що Марина вчетверте поспіль не зуміла вийти на бій UFC.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бій UFC завершився брутальним нокаутом коліном у голову.