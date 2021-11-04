Укр

Полуголая с гирей: украинская звезда ММА провела горячую тренировку (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
Марина Мороз Новость обновлена 04 ноября 2021, 11:09
Марина Мороз

Украинка провела тренировку на открытом воздухе.

Марина Мороз, украинская боец смешанных единоборств, порадовала своих фанатов необычной тренировкой.

Спортсменка опубликовала видео со своего занятие на страничке в Instagram.

Боец UFC для тренировки надела разноцветное боди и розовую кепку, а затем принялась к работе. Марина с легкостью орудовала гирей, чем восхитила своих фанатов. Также Мороз поведала, что начиная свой путь в ММА, ей приходилось тренироваться на улице из-за не хватки денежных средств.

"Давным-давно, когда я начинала тренировки в ММА и у меня не было денег, чтобы платить за спортзал, я тренировалась на улице зимой", — поделилась воспоминаниями Мороз.

Отметим, Марина свой последний бой провела весной 2020 года, победив бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. Украинка выступает в наилегчайшем весе (до 57 кг). На ее счету 13 поединков в профессиональном ММА, в которых она добыла 10 побед. Недавно украинская спортсменка снялась с поединка с Луаной Каролиной, который должен был состояться 16 октября на UFC Vegas 40. Примечательно, что Марина в 4-й раз подряд не сумела выйти на бой UFC.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бой UFC завершился брутальным нокаутом коленом в голову.

Теги:
#Смешанные единоборства #UFC #Марина Мороз
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Украина
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Категория
Россияне устроили очередной раунд войны за борщ
Россияне снова замахнулись на украинский борщ: чем ответили украинцы
Дата публикации
Категория
Масочный режим в общественных местах обязателен по всей Украине.
В Кропивницком и Херсоне безопаснее всего: в каких областях худшая ситуация с COVID
Дата публикации
Категория
Газ
У Зеленского придумали, как избежать роста цифр в платежках за газ
Дата публикации
Категория
Вакцинироваться в условиях вспышки заболевания не стоит, считает специалист
Вакцинация — не панацея. Эпидемиолог призвала к жесткому локдауну в Украине