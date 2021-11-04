Полуголая с гирей: украинская звезда ММА провела горячую тренировку (видео)

Украинка провела тренировку на открытом воздухе.

Марина Мороз, украинская боец смешанных единоборств, порадовала своих фанатов необычной тренировкой.

Спортсменка опубликовала видео со своего занятие на страничке в Instagram.

Боец UFC для тренировки надела разноцветное боди и розовую кепку, а затем принялась к работе. Марина с легкостью орудовала гирей, чем восхитила своих фанатов. Также Мороз поведала, что начиная свой путь в ММА, ей приходилось тренироваться на улице из-за не хватки денежных средств.

"Давным-давно, когда я начинала тренировки в ММА и у меня не было денег, чтобы платить за спортзал, я тренировалась на улице зимой", — поделилась воспоминаниями Мороз.

Отметим, Марина свой последний бой провела весной 2020 года, победив бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. Украинка выступает в наилегчайшем весе (до 57 кг). На ее счету 13 поединков в профессиональном ММА, в которых она добыла 10 побед. Недавно украинская спортсменка снялась с поединка с Луаной Каролиной, который должен был состояться 16 октября на UFC Vegas 40. Примечательно, что Марина в 4-й раз подряд не сумела выйти на бой UFC.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бой UFC завершился брутальным нокаутом коленом в голову.