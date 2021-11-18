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Українська спортсменка станцювала у відвертому вбранні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Марина Мороз Новина оновлена 18 листопада 2021, 19:30
Марина Мороз

Зірка ММА частіше радує вболівальників у соцмережах, ніж в октагоні.

Українська зірка змішаних єдиноборств Марина Мороз, яка нещодавно показала, як тренується з гирею у купальнику, опублікувала пікантне відео зі своїми танцями.

Відповідне відео доступне на сторінці спортсменки в Instagram.

Зірка змішаних єдиноборств опублікувала одразу два гарячі відео. На одному Марина запально танцює, демонструючи свою фігуру, а на іншому — спортсменка у бікіні кольорів американського прапора ефектно обертається на тлі басейну.

Користувачі засипали спортсменку коментарями з компліментами.

Нагадаємо, Марина виступає в промоушені UFC, проте свій останній бій в еліті ММА українка провела ще навесні 2020 року, перемігши тоді бразилійку Майру Буено Сільву одноголосним рішенням суддів. Мороз виступає у найлегшому дивізіоні (до 57 кг), на її рахунку 10 перемог та три поразки. Нещодавно українка знялася з поєдинку з Луаною Кароліною. До речі, Марина вчетверте поспіль знялася з бою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут у виконанні бійця-гіганта на вечорі UFC у Нью-Йорку.

Теги:
#Змішані єдиноборства #UFC #Марина Мороз
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