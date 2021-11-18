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Украинская спортсменка станцевала в откровенном наряде (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Марина Мороз Новость обновлена 18 ноября 2021, 18:47
Марина Мороз

Звезда ММА чаще радует болельщиков в соцсетях, чем в октагоне.

Украинская звезда смешанных единоборства Марина Мороз, которая недавно показала, как тренируется с гирей в купальнике, опубликовала пикантное видео со своими танцами.

Соответствующее видео доступно на страничке спортсменки в Instagram.

Звезда смешанных единоборств опубликовала сразу два горячих видео. На одном Марина зажигательно танцует, демонстрируя свою фигуру, а на другом — спортсменка в бикини в расцветке американского флага эффектно оборачивается на фоне бассейна.

Пользователи засыпали спортсменку комментариями с комплиментами.

Напомним, Марина выступает в промоушене UFC, однако свой последний бой в элите ММА украинка провела еще весной 2020 года, победив тогда бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. Мороз выступает в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг), на ее счету 10 побед и три поражения. Недавно украинка снялась с поединка с Луаной Каролиной. К слову, Марина в четвертый раз кряду снялась с поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте в исполнении бойца-гиганта на вечере UFC в Нью-Йорке.

Теги:
#Смешанные единоборства #UFC #Марина Мороз
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