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Украинская звезда ММА похвасталась стальным прессом (фото)

Украинская звезда ММА похвасталась стальным прессом (фото)
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram maryna_moroz_ufc

Украинская спортсменка и боец ММА Марина Мороз показала результаты многолетнего труда, опубликовав пикантный снимок в Instagram. Девушка показала, как выглядит ее фигура на сегодняшний день.

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На фото Марина одета в домашнюю одежду - легкую футболку и спальные шорты с цветочным принтом. Также красотка задела футболку выше груди, показав рельефный пресс и "кубики из стали" на животе, чем взбудоражила поклонников, особенно мужской пол.

 
 
 
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Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Менее чем за сутки снимок набрал почти три тысячи лайков и десятки комментариев: "Огонь", "Пушка", "Красивая", "Пресс из стали", "Убийственные кубики, идеально", "Сексуальная", "Нереальные кубики".

Спортсменка не стесняется показывать свою фигуру в соцсетях:

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

Ранее Марина похвасталась фигурой в купальнике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 250

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Марина Мороз.
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