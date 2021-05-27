Украинская звезда ММА похвасталась стальным прессом (фото)

Украинская спортсменка и боец ММА Марина Мороз показала результаты многолетнего труда, опубликовав пикантный снимок в Instagram. Девушка показала, как выглядит ее фигура на сегодняшний день.

На фото Марина одета в домашнюю одежду - легкую футболку и спальные шорты с цветочным принтом. Также красотка задела футболку выше груди, показав рельефный пресс и "кубики из стали" на животе, чем взбудоражила поклонников, особенно мужской пол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Менее чем за сутки снимок набрал почти три тысячи лайков и десятки комментариев: "Огонь", "Пушка", "Красивая", "Пресс из стали", "Убийственные кубики, идеально", "Сексуальная", "Нереальные кубики".

Спортсменка не стесняется показывать свою фигуру в соцсетях:

Ранее Марина похвасталась фигурой в купальнике.