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Украинская звезда ММА похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Украинская звезда ММА похвасталась фигурой в купальнике (фото)
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Украинская боец смешанных единоборств Марина Мороз обескуражила поклонников откровенным снимком в соцсетях.

Спортсменка, выступающая в UFC, опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором она позирует в купальнике. Марина показала упругие ноги и стройную фигуру.

 
 
 
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Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Также Марина похвасталась хорошей растяжкой, выложив серию снимков, где она сидит на шпагате. За пару часов фото звезды ММА набрали тысячи лайков и множество комментариев: "Ты очень красивая", "Супер", "Огонь", "Украина чемпион и Марина чемпион".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Красотка неоднократно публикует откровенные снимки в купальнике и облегающей одежде, чем сильно радует поклонников мужской стати.

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

Марина Мороз

Мороз свой последний поединок провела еще весной 2020 года. Тогда украинка победила бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. На данный момент Марина выступает в наилегчайшем дивизионе. На счету спортсменки 13 схваток в профи, в которых она добыла 10 побед.

Ранее Мороз засветила грудь, отдыхая от тренировок. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,240

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Смешанные единоборства, UFC, Марина Мороз.
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