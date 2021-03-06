Украинская звезда ММА похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Украинская боец смешанных единоборств Марина Мороз обескуражила поклонников откровенным снимком в соцсетях.

Спортсменка, выступающая в UFC, опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором она позирует в купальнике. Марина показала упругие ноги и стройную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Также Марина похвасталась хорошей растяжкой, выложив серию снимков, где она сидит на шпагате. За пару часов фото звезды ММА набрали тысячи лайков и множество комментариев: "Ты очень красивая", "Супер", "Огонь", "Украина чемпион и Марина чемпион".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Красотка неоднократно публикует откровенные снимки в купальнике и облегающей одежде, чем сильно радует поклонников мужской стати.

Мороз свой последний поединок провела еще весной 2020 года. Тогда украинка победила бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. На данный момент Марина выступает в наилегчайшем дивизионе. На счету спортсменки 13 схваток в профи, в которых она добыла 10 побед.

Ранее Мороз засветила грудь, отдыхая от тренировок.