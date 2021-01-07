Украинская звезда ММА засветила грудь в Instagram (фото)

Украинская спортсменка Марина Мороз, являющаяся бойцом смешанных единоборств и выступающая в UFC, опубликовала новый снимок в Instagram.

"Железная леди" понежилась на солнце в черном купальнике, показав подписчикам свои аппетитные формы. "Горячее солнце", - кратко прокомментировала снимок сама Марина.

Фанаты спортсменки оценили новое жаркое фото от звезды ММА: "Очень круто", "Очень сексуальная", "Девушка в форме", "Супер", "Горяча и не поспоришь".

Напомним, Марина свой последний бой провела весной 2020 года, победив бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. На данный момент украинка выступает в наилегчайшем весе. На счету спортсменки 13 поединков в профессиональном ММА, в которых она добыла 10 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марина Мороз опубликовала соблазнительный новогодний снимок.