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"Попа как у Ким": украинская звезда UFC восхитила аппетитными формами (фото)

"Попа как у Ким": украинская звезда UFC восхитила аппетитными формами (фото)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Единственная украинка в UFC Марина Мороз восхитила подписчиков в Instagram своим новогодним образом.

Пышногрудая американка признана лучшей ринг-герл в 2020 году в ММА (фото)

Марина опубликовала фото, сделанное на пляже в Майами (штат Флорида, США), и восхитила своих фанатов.

 
 
 
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Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Пользователи оценили красоту украинки и засыпали ее комплиментами: "Красивая и облака также красивые", "Ракета", "Самая красивая украинка", "Вы прекрасны", "Попа как у Ким".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Марина нередко радует подписчиков сексуальными образами:

Видео тренировок Мороз также пользуются популярностью у мужчин:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

"Телеграф" напоминает, что Марина свой крайний бой провела в марте 2020 года, победив Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. Сейчас украинка выступает в наилегчайшем весе. На ее счету 13 схваток в профессиональном ММА, в которых она добыла 10 побед.

Ранее Мороз поделилась с "Телеграф" своими планами на будущее.

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Все по теме:

MMA, UFC, Марина Мороз.

Автор:

Телеграф
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