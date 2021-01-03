"Попа как у Ким": украинская звезда UFC восхитила аппетитными формами (фото)

Единственная украинка в UFC Марина Мороз восхитила подписчиков в Instagram своим новогодним образом.

Марина опубликовала фото, сделанное на пляже в Майами (штат Флорида, США), и восхитила своих фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Пользователи оценили красоту украинки и засыпали ее комплиментами: "Красивая и облака также красивые", "Ракета", "Самая красивая украинка", "Вы прекрасны", "Попа как у Ким".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Марина нередко радует подписчиков сексуальными образами:

Видео тренировок Мороз также пользуются популярностью у мужчин:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

"Телеграф" напоминает, что Марина свой крайний бой провела в марте 2020 года, победив Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. Сейчас украинка выступает в наилегчайшем весе. На ее счету 13 схваток в профессиональном ММА, в которых она добыла 10 побед.

Ранее Мороз поделилась с "Телеграф" своими планами на будущее.