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Пышногрудая американка признана лучшей ринг-герл в 2020 году в ММА (фото)

Пышногрудая американка признана лучшей ринг-герл в 2020 году в ММА (фото)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Во время зимних каникул в мире смешанных единоборств американка Бритни Палмер была признана лучшей ринг-герл в 2020 году по версии World MMA Awards. Об этом сообщает The Sun.

Данную награду 33-летняя Бритни получает уже в третий раз. Ранее она выигрывала ее в 2012 и 2013 годах. В голосовании Палмер обошла Дженни Андраде и Карли Бэйкер. Красотка дебютировала в качестве ринг-герл в 2011 году и за время своих выступлений собрала огромную армию поклонников со всего мира. На ее страничку в instagram подписано свыше 1 миллиона человек. 

Бритни - одна из немногих девушек UFC, украсивших обложку журнала Playboy. Также она снималась для FHM и Maxim.

 

Ранее "Телеграф" рассказывал о красотке из Bellator, фанаты которой просят, чтобы она нокаутировал их.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Бритни Палмер.

Автор:

Телеграф
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