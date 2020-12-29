Пышногрудая американка признана лучшей ринг-герл в 2020 году в ММА (фото)

Во время зимних каникул в мире смешанных единоборств американка Бритни Палмер была признана лучшей ринг-герл в 2020 году по версии World MMA Awards. Об этом сообщает The Sun.

Данную награду 33-летняя Бритни получает уже в третий раз. Ранее она выигрывала ее в 2012 и 2013 годах. В голосовании Палмер обошла Дженни Андраде и Карли Бэйкер. Красотка дебютировала в качестве ринг-герл в 2011 году и за время своих выступлений собрала огромную армию поклонников со всего мира. На ее страничку в instagram подписано свыше 1 миллиона человек.

Бритни - одна из немногих девушек UFC, украсивших обложку журнала Playboy. Также она снималась для FHM и Maxim.

Ранее "Телеграф" рассказывал о красотке из Bellator, фанаты которой просят, чтобы она нокаутировал их.