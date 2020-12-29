"Пожалуйста, нокаутируй меня": девушка-боец ММА показала откровенные фото в постели

Один из ведущих мировых ММА-промоушенов Bellator отправился на перерыв, а скучающие бойцы больше времени уделяют не тренировкам, а общению с фанатами.

Американская спортсменка, выступающая в Bellator, Валери Лореда опубликовал в своем instagram пару снимков, которые не оставят равнодушным любого мужчину. Валери изящно сидит в постели в откровенном наряде, который подчеркивает ее формы. в правой руке красотка держит бокал вина.

Один из подписчиков, увидев снимки, попросил Валери нокаутировать его.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda (@valerieloureda)

Спортсменка частенько радует подписчиков откровенными фото:

Лореда в профессиональном ММА с 2019 года. Летом она нокаутировала свою соотечественницу Тару Графф, добыв третью победу в трех боях. Ранее Валери занималась тхэквондо и даже принимала участие в чемпионате мира в составе сборной Парагвая, откуда она родом.

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