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"Пожалуйста, нокаутируй меня": девушка-боец ММА показала откровенные фото в постели

"Пожалуйста, нокаутируй меня": девушка-боец ММА показала откровенные фото в постели
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Один из ведущих мировых ММА-промоушенов Bellator отправился на перерыв, а скучающие бойцы больше времени уделяют не тренировкам, а общению с фанатами.

Американская спортсменка, выступающая в Bellator, Валери Лореда опубликовал в своем instagram пару снимков, которые не оставят равнодушным  любого мужчину. Валери изящно сидит в постели в откровенном наряде, который подчеркивает ее формы. в правой руке красотка держит бокал вина.

Один из подписчиков, увидев снимки, попросил Валери нокаутировать его. 

 
 
 
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Публикация от Master Valerie Loureda  (@valerieloureda)

Спортсменка частенько радует подписчиков откровенными фото: 

Лореда в профессиональном ММА с 2019 года. Летом она нокаутировала свою соотечественницу Тару Графф, добыв третью победу в трех боях. Ранее Валери занималась тхэквондо и даже принимала участие в чемпионате мира в составе сборной Парагвая, откуда она родом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о редчайшем приеме, который исполнила девушка-боец ММА.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Валери Лореда.

Автор:

Телеграф
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