Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа дата старта нового сезона УПЛ
Названа дата старта нового сезона УПЛ
Свитолина выиграла "травяной" этап выставочного турнира в Берлине (Видео)
Свитолина выиграла "травяной" этап выставочного турнира в Берлине (Видео)
Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)

Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса

Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Милая девушка, которая действительно заслужила свое прозвище в UFC "Железная леди".

Вот уже 5 лет Марина Мороз выступает в UFC. Ее бои всегда приковывают к себе внимание яркостью и большим количеством ударов. "Железная леди", как ее окрестили фанаты, не жалеет ни соперниц, ни себя. Украинка тренируется в США в зале American Top Team, где не редко можно встретить мировых звезд UFC.

Марина Мороз поделилась в интервью "Телеграф Спорт" своими последними новостями, как повлиял карантин на ее планы, а также много интересного.

Марина Мороз - 28 лет, рекорд (10-0-3), весовая категория 57 кг.

- Из последних новостей. “Железная леди”, как тебя называют фанаты UFC, будешь участвовать в маркетинговых активностях и мероприятиях Parimatch. Что дает партнерство с Parimatch?

- Parimatch помогает популяризировать украинских спортсменов и спорт в целом. Вижу, как за короткий промежуток времени Parimatch собрал многих известных спортсменов. Я рада попасть в эту команду. Ожидаю более медийной раскрутки и узнаваемости.

Марина Мороз

- Как повлиял карантин на спортивную карьеру и личную жизнь?

- Мой крайний бой состоялся в марте в Бразилии. После него я хотела отдохнуть. Как раз тогда начинался карантин. Все думали, что это на месяц-два. Я планировала после боя попутешествовать по Европе и приехать к родителям. Но карантин внес свои коррективы. До сих пор нельзя забронировать билеты на перелеты. Мои тренера сейчас находятся в Абу-Даби (где проходят турниры по UFC) и возвращаются после 26-го числа. Поэтому, тренировки немного переносятся.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I want a fight #ironlady #ufc #att

Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

- Следующий бой 5 сентября в Лас-Вегасе (США), как с логистикой?

- UFC присылает самолет за бойцами-участниками турнира, поэтому проблем с этим не должно быть.

- Кто кумир в UFC?

- Среди парней - Дастин Порье. Мы тренируемся вместе в зале. Он добрый, как человек - часто помагает бездомный детям, занимается благотворительностью. А как боец классный с отличной техникой. У девушек - Джоана Енджейчик. Несмотря на агрессию на камеру, она очень добрая по жизни, трудолюбивая в зале.

- Много где довелось проводить бои (Китай, США, Бразилия, Украина). Где лучше организованы бои UFC?

- Конечно, это UFC в США. Много дралась в Китае, где подготовка была отличная, но это несравнимо с США. В Америке люди живут этим, там целый культ. Турнир начинается за неделю до боя, когда на взвешивания приходит море людей. Организация UFC в США работает, как часики. Мне больше всего понравились бои в США.

- А как на счет Абу-Даби, где сейчас организовывают бои?

- Это остров и там климат не тот - жарко. Плюс организация еще не такая, как в США.

- Что нужно Украине, чтобы и у нас были такие бои?

- Несмотря на то, что в Украине за последнее время начали организовывать турниры, до уровня UFC еще далеко. Украине нужно больше всего. Побольше заинтересованности среди людей, чтобы бои пересматривали каждый день.

- Какие планы на следующий бой.

- Я ничего не боюсь. Никакие сюрпризы мне не страшны. Планирую начать бой в стойке. Если поединок перейдет в партер, готова и там продолжить. Буду делать упор на зрелищность, людям и мне это нравится.

- Что даст победа в этом бою и что нужно для чемпионского боя?

Победа в бою с Монтаной Де Ла Росой (11-5) приблизит меня к топ-уровню. Попадания в топ-15, а потом в топ-10 дают шанс на чемпионский бой. Думаю, для чемпионского боя мне нужно провести еще 2-3 поединка. У меня уже был такой шанс. Перед боем против Валери Летурно (август 2015-го, второй поединок в UFC – прим.) мне говорили, что, если я выиграю, то мне дадут поединок против Йоанны Енджейчик. Но я проиграла Летурно по очкам и именно она получила шанс подраться за пояс.

Крайний бой Марины Мороз и Майры Буэно Сильвы (15 марта 2020)

- Как пришла в спорт и UFC?

- Я начала заниматься спортом с 6 лет - каратэ, бокс, кикбокинг. С детства я мечтала быть на ринге. Пробовала все. Когда поступила в институт, к 16 годам была уже база. В 17 лет стала чемпионкой Украины по боксу.

А в UFC пришла после института, когда встал вопрос моей работы и чем я буду вообще заниматься. Мне предложили пару боев по кику (кикбоксинг), а потом в ММА. В ММА, конечно, гонорары побольше - 500$, $1-2 тысячи. Мне понравилось и я вошла в кураж.

- В каком возрасте посоветуешь начинать заниматься UFC?

- Если честно, в 7-8 лет детям в Украине заниматься еще рановато. Дело в том, что здесь еще нет детских тренеров, которые правильно подберут тренировочный цикл. Но, заниматься спортом нужно - для хорошей базы в будущем. Советую, заниматься тем видом спорта, который больше нравится детям. А для UFC хороши все виды спорта (плавание, акробатика, карате).

Рацион чемпионки

- У спортсменов очень жесткие режимы и строгое питание. Что нравится из еды?

- Если я не на диете, то все, что связано с сыром: творог, чизкейк, твердый сыр или пармезан с кофе. А если я на диете, то это яйцо, половина авокадо и огурцы, и, может быть, листья салата.

- Кого из известных украинских спортсменов видишь в UFC?

- Недавно меня спрашивали, кто победит в возможном бою борец или Александр Усик. Я ответила, что борец всегда будет сильней боксера в октагоне. Конечно, Усик был бы интересен в UFC, но мне больше бы понравился Ломаченко. Все маленькие бойцы очень шустрые и взрывные. На него было бы интересно посмотреть.

Мороз

- Как начинающему бойцу UFC найти менеджера?

- Очень сложно. Особенно, в Украине. У нас, конечно есть менеджера и у меня был из Украины. Но в UFC уже сложился пул менеджеров, с которыми они хорошо работают, поэтому украинских менеджеров они просто не воспринимают так хорошо, как бы хотелось.

У меня сейчас бразильский мененджер, который работает с Амандой Нуньес и многими другими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, UFC, Марина Мороз, Кикбокинг.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар с Икарди едва не поплатились за оригинальный пенальти (Видео)
02 Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
03 В возрасте 45 лет умер известный украинский баскетболист
04 Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
05 Названа дата старта нового сезона УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь