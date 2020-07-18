Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса

Милая девушка, которая действительно заслужила свое прозвище в UFC "Железная леди".

Вот уже 5 лет Марина Мороз выступает в UFC. Ее бои всегда приковывают к себе внимание яркостью и большим количеством ударов. "Железная леди", как ее окрестили фанаты, не жалеет ни соперниц, ни себя. Украинка тренируется в США в зале American Top Team, где не редко можно встретить мировых звезд UFC.

Марина Мороз поделилась в интервью "Телеграф Спорт" своими последними новостями, как повлиял карантин на ее планы, а также много интересного.

Марина Мороз - 28 лет, рекорд (10-0-3), весовая категория 57 кг.

- Из последних новостей. “Железная леди”, как тебя называют фанаты UFC, будешь участвовать в маркетинговых активностях и мероприятиях Parimatch. Что дает партнерство с Parimatch?

- Parimatch помогает популяризировать украинских спортсменов и спорт в целом. Вижу, как за короткий промежуток времени Parimatch собрал многих известных спортсменов. Я рада попасть в эту команду. Ожидаю более медийной раскрутки и узнаваемости.

- Как повлиял карантин на спортивную карьеру и личную жизнь?

- Мой крайний бой состоялся в марте в Бразилии. После него я хотела отдохнуть. Как раз тогда начинался карантин. Все думали, что это на месяц-два. Я планировала после боя попутешествовать по Европе и приехать к родителям. Но карантин внес свои коррективы. До сих пор нельзя забронировать билеты на перелеты. Мои тренера сейчас находятся в Абу-Даби (где проходят турниры по UFC) и возвращаются после 26-го числа. Поэтому, тренировки немного переносятся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I want a fight #ironlady #ufc #att Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc) 2 Июл 2020 в 10:06 PDT

- Следующий бой 5 сентября в Лас-Вегасе (США), как с логистикой?

- UFC присылает самолет за бойцами-участниками турнира, поэтому проблем с этим не должно быть.

- Кто кумир в UFC?

- Среди парней - Дастин Порье. Мы тренируемся вместе в зале. Он добрый, как человек - часто помагает бездомный детям, занимается благотворительностью. А как боец классный с отличной техникой. У девушек - Джоана Енджейчик. Несмотря на агрессию на камеру, она очень добрая по жизни, трудолюбивая в зале.

- Много где довелось проводить бои (Китай, США, Бразилия, Украина). Где лучше организованы бои UFC?

- Конечно, это UFC в США. Много дралась в Китае, где подготовка была отличная, но это несравнимо с США. В Америке люди живут этим, там целый культ. Турнир начинается за неделю до боя, когда на взвешивания приходит море людей. Организация UFC в США работает, как часики. Мне больше всего понравились бои в США.

- А как на счет Абу-Даби, где сейчас организовывают бои?

- Это остров и там климат не тот - жарко. Плюс организация еще не такая, как в США.

- Что нужно Украине, чтобы и у нас были такие бои?

- Несмотря на то, что в Украине за последнее время начали организовывать турниры, до уровня UFC еще далеко. Украине нужно больше всего. Побольше заинтересованности среди людей, чтобы бои пересматривали каждый день.

- Какие планы на следующий бой.

- Я ничего не боюсь. Никакие сюрпризы мне не страшны. Планирую начать бой в стойке. Если поединок перейдет в партер, готова и там продолжить. Буду делать упор на зрелищность, людям и мне это нравится.

- Что даст победа в этом бою и что нужно для чемпионского боя?

Победа в бою с Монтаной Де Ла Росой (11-5) приблизит меня к топ-уровню. Попадания в топ-15, а потом в топ-10 дают шанс на чемпионский бой. Думаю, для чемпионского боя мне нужно провести еще 2-3 поединка. У меня уже был такой шанс. Перед боем против Валери Летурно (август 2015-го, второй поединок в UFC – прим.) мне говорили, что, если я выиграю, то мне дадут поединок против Йоанны Енджейчик. Но я проиграла Летурно по очкам и именно она получила шанс подраться за пояс.

Крайний бой Марины Мороз и Майры Буэно Сильвы (15 марта 2020)

- Как пришла в спорт и UFC?

- Я начала заниматься спортом с 6 лет - каратэ, бокс, кикбокинг. С детства я мечтала быть на ринге. Пробовала все. Когда поступила в институт, к 16 годам была уже база. В 17 лет стала чемпионкой Украины по боксу.

А в UFC пришла после института, когда встал вопрос моей работы и чем я буду вообще заниматься. Мне предложили пару боев по кику (кикбоксинг), а потом в ММА. В ММА, конечно, гонорары побольше - 500$, $1-2 тысячи. Мне понравилось и я вошла в кураж.

- В каком возрасте посоветуешь начинать заниматься UFC?

- Если честно, в 7-8 лет детям в Украине заниматься еще рановато. Дело в том, что здесь еще нет детских тренеров, которые правильно подберут тренировочный цикл. Но, заниматься спортом нужно - для хорошей базы в будущем. Советую, заниматься тем видом спорта, который больше нравится детям. А для UFC хороши все виды спорта (плавание, акробатика, карате).

Рацион чемпионки

- У спортсменов очень жесткие режимы и строгое питание. Что нравится из еды?

- Если я не на диете, то все, что связано с сыром: творог, чизкейк, твердый сыр или пармезан с кофе. А если я на диете, то это яйцо, половина авокадо и огурцы, и, может быть, листья салата.

- Кого из известных украинских спортсменов видишь в UFC?

- Недавно меня спрашивали, кто победит в возможном бою борец или Александр Усик. Я ответила, что борец всегда будет сильней боксера в октагоне. Конечно, Усик был бы интересен в UFC, но мне больше бы понравился Ломаченко. Все маленькие бойцы очень шустрые и взрывные. На него было бы интересно посмотреть.

- Как начинающему бойцу UFC найти менеджера?

- Очень сложно. Особенно, в Украине. У нас, конечно есть менеджера и у меня был из Украины. Но в UFC уже сложился пул менеджеров, с которыми они хорошо работают, поэтому украинских менеджеров они просто не воспринимают так хорошо, как бы хотелось.

У меня сейчас бразильский мененджер, который работает с Амандой Нуньес и многими другими.