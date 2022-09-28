Украинка украсит разворот культового журнала для мужчин

Марина Мороз станет первой представительницей UFC в Playboy

Единственная украинка в UFC Марина Мороз успевает не только драться но и делать пикантные фотосессии, снимать откровенные видео. Такие таланты Марины заметили в культовом мужском журнале Playboy. И скоро наша спортсменка будет красоваться на его развороте.

"Рада сообщить, что я стану первым бойцом UFC в Playboy! Не могу дождаться сотрудничества", — написала Мороз в Instagram.

Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 31-летней Мороз 11 побед, но есть и три поражения.

Свой последний поединок Марина провела в мае. Она досрочно победила Марию Агапову из Казахстана.

Следующий бой украинки состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. Марине Мороз будет противостоять Дженнифер Майя из Бразилии.

Ранее мы писали, что Мороз провела горячую тренировку с гирей.

Кроме того, наша звезда ММА похвасталась стальным прессом. Украинка в шикарной форме.