Наши бойцы — лучшие в Европе! Невероятный успех украинцев

Сборная Украины завоевала десять медалей на континентальном первенстве

В итальянском городе Линьяно-Саббъядоро прошел чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Он стал триумфальным для сборной Украины. Кстати, украинская звезда ММА позирует для Playboy.

На континентальном первенстве наша команда выиграла 10 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые. И в общем зачете заняла первое место, сообщает XSport.

Медали сборной Украины

"Золото": Артем Мелкумян (до 56,7 кг), Николай Коваленко (до 93 кг), Артем Гашенко (от 120 кг).

Артем Мелкумян (до 56,7 кг), Николай Коваленко (до 93 кг), Артем Гашенко (от 120 кг). "Серебро": Марта Панькив (до 56,7 кг), Максим Афанасьев (до 52,2 кг), Дмитрий Коломиец (до 56,7 кг), Иван Курэлар (до 70,3 кг), Роман Кизюк (до 93 кг).

Марта Панькив (до 56,7 кг), Максим Афанасьев (до 52,2 кг), Дмитрий Коломиец (до 56,7 кг), Иван Курэлар (до 70,3 кг), Роман Кизюк (до 93 кг). "Бронза": Виктория Панченко (до 65,8 кг), Александр Городнюк (до 120 кг).

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