Ни дня без победы: украинский гимнаст выиграл второе "золото" на Кубке вызова (видео)

Украинец выиграл 2 "золота" за 2 дня

В воскресенье, 2 октября, украинец Илья Ковтун, который отказался от "Финала шести" из-за россиян, завоевал "золото" в финале на параллельных брусьях на Кубке мирового вызова в городе Сомбатхей (Венгрия).

Эта медаль стала второй для Ильи на текущих соревнованиях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Facebook.

В финале Ковтун (15.100) опередил японца Минори Харуки (14.766) и Терно Диалло (14.333) из Испании. Эта победа стала для 19-летнего Ильи второй в сезоне и восьмой на этапах Кубка мирового вызова в карьере. В субботу украинец триумфовал в свободных упражнениях.

В сети доступно видео финального выступления Ильи на параллельных брусьях.

НОК Украины накануне опубликовал видеозапись "золотого" выступления Ковтуна в Венгрии в свободных упражнениях

Ранее сообщалось, что украинские бойцы смешанного стиля выиграли общекомандный медальный зачет на чемпионате Европы, который проходил в итальянском городе Линьяно-Саббъядоро.

Накануне украинская каноистка стала 7-кратной чемпионкой мира, победив в марафоне в Понте-де-Лиме.