Українському гімнасту заборонили тренуватися у жовто-синій футболці з написом "Зупиніть війну" (фото)

У Міжнародній гімнастиці вважають це політичним гаслом

У суботу, 29 жовтня, український гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на турнірі в Угорщині, з’явився на подіумне тренування у футболці у кольорах українського прапора з написом "Stop War" ("Зупиніть війну") на грудях, після чого послідувала досить дивна реакція зі сторони Міжнародної федерація гімнастики (FIG).

FIG попросила нашого спортсмена більше не вдягати цю футболку на офіційні заходи Федерації. Про це повідомляє GymCastic.

За інформацією джерела, FIG підтримує настрої Ковтуна та розуміє його вчинок, проте Кодекс організації не дозволяє подібних заяв. Українську делегацію проінформували про неприпустимість повторення ситуації, при цьому Іллю карати не будуть.

Додамо, згідно з Кодексом поведінки FIG, спортсмени зобов’язані утримуватись від будь-яких політичних демонстрацій під час змагань.

Нагадаємо, російського гімнаста Івана Куляка дискваліфікували на рік за виступ з літерою Z на формі. Проте на внутрішніх змаганнях росіянин продовжував виступати. У росії навіть знайшлися ті, хто захищав спортсмена.