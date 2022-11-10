Почти 25 кг медалей: украинская гимнастка показала свои трофеи

Наталья Годунко побеждала на чемпионатах мира и Европы

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Наталья Годунко показала свои трофеи. Наград у спортсменки выявилось на два десятка килограмм. Кстати, ранее Годунко продала одну свою медаль.

"Последние взвешивание медалей было на кануне начала войны, помню получилось 24,5 кг. 23 февраля я закрыла чемодан с прошлым, где навела порядок. Шла я к этому больше 12 лет", — написала Годунко в соцсетях.

Наталья Годунко на чемпионатах мира выигрывала: "золото" в 2001 и 2002 годах, "серебро" — 2003, 2005, "бронзу" — 2005. Становилась чемпионкой Европы в 2005 году и завоевала пять серебряных наград на ЧЕ.

Ее коронный номер был "Полет шмеля" в упражнениях с лентой. Смотрите выступление Натальи на Олимпийских играх 2004 года.

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