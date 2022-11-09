"Опять Бандера нагадил в штаны российскому спортсмену": в сети высмеяли адвоката фаворитки путина

Камилу Валиеву могут лишить олимпийского "золота"

Дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд. Она обвиняется в употреблении допинга перед Олимпийским играми 2022 года в Пекине.

На Олимпиаде Валиева принимала участие в командных соревнованиях, где сборная выиграла золотую медаль. На следующий день после произвольной программы стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Перед заседанием суда за Валиеву решил вступиться главный коммунист россии Геннадий Зюганов.

"Камила Валиева — это подарок свыше, она талантливая, умная и симпатичная девочка, гениально выступала на Олимпиаде. Просто случилось недоразумение. И все это продолжается сейчас в качестве преследования и мести. Позорно и стыдно! Ничего другого от них не ожидаю, потому что англосаксы сидят во всех комитетах и судах.

Они объявили войну россии и русскому миру. Только мерзавцы могут поддерживать нацистов, бандеровцев, фашистов", — цитирует Зюганова Матч ТВ.

Болельщики тут же высмеяли Зюганова и оставили несколько острых комментариев под новостью.

Напомним, что в апреле путин провел встречу с олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент рф подарил фигуристке шелковый платок.