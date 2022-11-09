"Знову Бандера нагадив у штани російському спортсмену": у мережі висміяли адвоката фаворитки путіна

Камілу Валієву можуть позбавити олімпійського "золота"

Справу російської фігуристки Каміли Валієвої передано до Спортивного арбітражного суду. Вона звинувачується у вживанні допінгу перед Олімпійськими іграми 2022 року у Пекіні.

На Олімпіаді Валієва брала участь у командних змаганнях, де збірна виграла золоту медаль. Наступного дня після довільної програми стало відомо, що у допінг-пробі спортсменки, взятої у грудні 2021 року, виявлено заборонений препарат триметазидин.

Перед засіданням суду за Валієву вирішив заступитися головний комуніст росії Геннадій Зюганов.

"Каміла Валієва — це подарунок згори, вона талановита, розумна і симпатична дівчинка, геніально виступала на Олімпіаді. Просто сталося непорозуміння. І все це триває зараз як переслідування і помста. Ганебно і соромно! Нічого іншого від них не чекаю, бо англосакси сидять у всіх комітетах та судах.

Вони оголосили війну росії та "русскому миру". Тільки мерзотники можуть підтримувати нацистів, бандерівців, фашистів", — цитує Зюганова Матч ТБ.

Уболівальники тут же висміяли Зюганова та залишили кілька гострих коментарів під новиною.

Нагадаємо, що у квітні путін провів зустріч з олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент росії подарував фігуристці шовкову хустку.