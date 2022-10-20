У росії ніяк не можуть відібрати олімпійське "золото". Це дратує Америку

Один комплект нагород Олімпіади-2022 досі не вручено

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні командне "золото" у фігурному катанні завоювала росія. Однак невдовзі стало відомо, що Каміла Валієва провалила допінг-тест.

Зазвичай у таких випадках команду дискваліфікують, а золоті медалі отримує збірна, яка посідає наступне місце. І тут — США. Але Міжнародний олімпійський комітет вчинив дивно, він просто відклав нагородження фігуристів. Усі очікували, що затримка не буде довгою, щоб спортсмени піднялися на п’єдестал під час Олімпійських ігор. Але минуло вже вісім місяців, а доля нагород Пекіна-2022 підвисла.

"Можливо, це найскладніше — не мати уявлення про ситуацію. Ми чуємо новини, а в них завжди: "Ми поняття не маємо, що відбувається". Це дуже дратує", — каже американський фігурист Нейтан Чен.

На Олімпіаді-2022 Чен виграв "золото" у чоловічому одиночному катанні. І тепер чекає на ще одну нагороду найвищої проби за командний успіх.

Раніше "Телеграф" писав, що через скандал з допінгом у російській команді на Олімпіаді можуть змінити правила фігурного катання. Ймовірно, вікова планка для учасників Ігор підніметься до 17 років.

Нагадаємо, що в інтернеті висміяли бажання росії поїхати на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.