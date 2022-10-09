У росії біатлон перетворився на "шлюбну ніч без нареченої"

У мережі жартують через змагання з біатлону в Іжевську, де спортсмени не стріляли

Учасники юнацького турніру з біатлону в Іжевську, де біатлоністи не зупинялися на вогневих рубежах через відсутність набоїв, прокоментували хід перегонів.

Переможниця турніру в Іжевську Злата Болотова назвала змагання "швидкісним тренуванням", а також нарікала, що під час підготовки до турнірів спортсмени імітують стрільбу, передає "Чемпіонат".

"Зараз ми тренуємося як лижники й просто періодично беремо гвинтівки до рук і імітуємо стрільбу. Але з особистого досвіду, якщо багато тренувати й не стріляти, то стрільба стане лише гіршою", — заявила Болотова.

Біатлоністка Катерина Петрова розповіла "Чемпіонату", що звикла до такого.

"Загалом можна сказати, що я звикла до такого. Буває, що навіть на тренуваннях ми не стріляємо через брак патронів", — сказала Петрова.

У мережі зі сміхом сприйняли новину про турнір з біатлону в росії без стрільби. Один із користувачів порівняв таку модифікацію біатлону зі "шлюбною ніччю без нареченої".

У мережі висміяли турнір з біатлону в Іжевську без патронів

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