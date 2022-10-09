У росії біатлон перетворився на "шлюбну ніч без нареченої"
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У мережі жартують через змагання з біатлону в Іжевську, де спортсмени не стріляли
Учасники юнацького турніру з біатлону в Іжевську, де біатлоністи не зупинялися на вогневих рубежах через відсутність набоїв, прокоментували хід перегонів.
Переможниця турніру в Іжевську Злата Болотова назвала змагання "швидкісним тренуванням", а також нарікала, що під час підготовки до турнірів спортсмени імітують стрільбу, передає "Чемпіонат".
"Зараз ми тренуємося як лижники й просто періодично беремо гвинтівки до рук і імітуємо стрільбу. Але з особистого досвіду, якщо багато тренувати й не стріляти, то стрільба стане лише гіршою", — заявила Болотова.
Біатлоністка Катерина Петрова розповіла "Чемпіонату", що звикла до такого.
"Загалом можна сказати, що я звикла до такого. Буває, що навіть на тренуваннях ми не стріляємо через брак патронів", — сказала Петрова.
У мережі зі сміхом сприйняли новину про турнір з біатлону в росії без стрільби. Один із користувачів порівняв таку модифікацію біатлону зі "шлюбною ніччю без нареченої".
Раніше шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон пояснив, чому не можна допускати росіян до міжнародних змагань.
Нагадаємо, український біатлоніст Сергій Семенов одружився.