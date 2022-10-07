У росії закінчилися патрони: турнір з біатлону пройшов без стрільби

Організатори вважають, що влаштували дітям свято

А ви кажете, санкції не діють. В Іжевську юнацький турнір із літнього біатлону пройшов без стрільби. Організатори не змогли купити патронів. Раніше російська біатлоністка вихвалялася добровольцями, які їдуть на війну в Україну. Її на місце поставила наша Анастасія Меркушина.

А щодо іжевських змагань, то про них розповів глава Федерації біатлону Удмуртії Іван Черезов.

"Цей турнір пройшов у нас без стрільби, бо не встигли вчасно придбати патрони через певні процедури. Процедура придбання патронів непроста.

Терміни вже підтискали, і щоб не скасовувати змагання, провели їх без стрільби, дистанції долали без стрілецької частини.

У цьому нічого страшного нема. Можна було й не проводити нічого, але змагання все одно потрібні, змагання мають сприйматися як свято", — цитує Черезова "Матч ТВ".

Нагадаємо, що раніше російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу.

До речі, олімпійський чемпіон зі Швеції Себастьян Самуельссон вважає недоречною дискусію щодо зняття санкцій із російських спортсменів. Він не розуміє, як можуть поряд змагатися українські та російські біатлоністи.