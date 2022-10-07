В россии закончились патроны: турнир по биатлону прошел без стрельбы

Организаторы считают, что устроили детям праздник

А вы говорите санкции не действуют. В Ижевске юношеский турнир по летнему биатлону прошел без стрельбы. Организаторы не смогли купить патроны. Ранее российская биатлонистка хвасталась добровольцами, которые едут на войну в Украину. Ее на место поставила наша Анастасия Меркушина.

А что касается ижевских соревнования, то о них рассказал глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

"Этот турнир прошел у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из‑за определенных процедур. Процедура приобретения патронов непростая.

Сроки уже поджимали, и чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части.

В этом ничего страшного нет. Можно было и не проводить ничего, но соревнования все равно нужны, соревнования должны восприниматься как праздник", — цитирует Черезова "Матч ТВ".

Напомним, что ранее российская биатлонистка пожаловалась на санкции Запада.

Кстати, олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон считает неуместной дискуссию о снятии санкций с российских спортсменов. Он не понимает, как могут рядом соревноваться украинские и российские биатлонисты.